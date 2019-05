Câmara economiza R$ 350 mil que serão usados na manutenção de ruas

O presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, Claudio Nazário, anunciou a devolução de R$ 350 mil para os cofres do Município.

De acordo com a explanação do vereador na sessão desta segunda-feira (27), o recurso do orçamento do Legislativo foi economizado nos primeiros cinco primeiros meses do ano. “Foi uma economia feita por todos os vereadores e que vai atender uma das principais demandas da população”, disse.

Conforme compromisso firmado entre Nazário e o prefeito Roberto Justus, o valor será destinado à aquisição de mais material usado na manutenção das ruas. A Prefeitura vem utilizando a chamada bica-corrida (conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra) para cobertura das ruas não pavimentadas.