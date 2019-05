Guaratuba e Matinhos terão palestra e aula contra cortes na Educação

Uma palestra em Guaratuba e aulas na rua em Matinhos vão marcar, nesta quinta-feira (30), os protestos contra a ameaça de cortes nos recurso das universidades pelo governo Bolsonaro.

A manifestação deve acontecer por todo o Brasil.

Em Guaratuba está marcada para começar com uma concentração em frente ao Colégio 29 de Abril, no Centro. Às 8h30, também em frente ao Colégio, haverá uma palestra de um estudante da UFPR Litoral. Às 10h começa a concentração no pátio em frente a Igreja Matriz para o protesto, que termina às 11h30.

Em Matinhos, as manifestações são comandadas pelos estudantes, professores e técnicos da UFPR. Acontecerão no Calçadão Central em dois turnos: a partir das 8h30 e a partir das 13h30.

As aulas públicas terão oficina de cartazes, aula de dança, apresentações culturais e artísticas e outras atividades.