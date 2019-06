3ª Cia prende dois procurados e um comprador de veículo roubado

Policiais militares da 3ª Companhia penderam, na noite esta segunda-feira (3), no bairro Piçarras, em Guaratuba, Ualison de Oliveira Rosa. Conhecido como “Mano”, ele é procurado pela Justiça com mandado de prisão por tráfico de drogas e ameaça.

A prisão aconteceu por volta das 21h30, na Rua Ivaí.

Veículo barato era roubado

Um pouco antes, por volta das 20h10m, não muito longe dali, na avenida Tiradentes, também no Piçarras, policiais militares prenderam Paulo Sérgio Alves da Silva, preso por receptação de veículo roubado.

A prisão ocorreu após o repasse de informações pela Central de Operações a respeito da localização do veículo. Após a devida averiguação foi localizado o veículo Uno Vivace, de cor branca, placas AYM 8864, cuja conferência parcial do chassi remetia a um veículo roubado com placas originais MHQ 3278.

Paulo Sérgio alegou haver adquirido o veículo de um desconhecido pela quantia de R$ 6.000. O veículo e preso foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Procurada

Entre as duas prisões, por volta as 21h, na avenida Guaíra, no Cohapar II, tá,bém nas proximidades, a PM prendeu Carol Gonçalves Rosa, procurada pela justiça, com mandado de prisão por tráfico de drogas. Também foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.