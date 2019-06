Semana do Meio Ambiente em Guaratuba terá Corrida Noturna

Equipe da Prefeitura de Guaratuba esteve reunida na manhã desta quarta-feira (5) com o representante do Instituto Guaju, definindo o apoio e os últimos detalhes da organização da I Corrida Noturna Socioambiental do Litoral Paranaense. O evento ocorrerá nesta sexta-feira (7), com largada às 19h, na Praia Central.

O percurso será de 5 km, iniciando na avenida Atlântica, seguindo pela avenida Ponta Grossa, avenida Curitiba, passando pela avenida 29 de Abril, rua Xavier da Silva e rua Espírito Santo. O trânsito de veículos neste trajeto será interrompido às 18h.

A Semana Socioambiental termina no sábado com o mutirão de limpeza da baía, a partir das 8h.