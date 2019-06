Inicia 2ª etapa de castrações gratuitas de cães e gatos em Guaratuba

Na quarta-feira (5), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba e a Associação S.O.S. Vira-Latas realizaram uma palestra sobre controle populacional de cães e gatos. Estiveram presentes no evento, a secretária Adriana Correa Fontes e primeira-dama de Guaratuba, Flávia Focaccia Justus, principal incentivadora do projeto.

Durante a palestra foram repassadas informações e orientações para as famílias que cadastraram seus animais de estimação para a 2ª etapa das cirurgias de castração gratuita. Nesta etapa, 60 famílias foram cadastradas, sendo que 90 animais serão castrados. Os agendamentos das castrações já estão sendo realizados e as cirurgias retornam na próxima semana.

Na 1ª etapa, 107 famílias e 40 protetores de animais foram inscritos, sendo 210 animais castrados, destes, 40 animais comunitários ou de rua.

Assim como na 1ª etapa, as cirurgias serão pagas pela Prefeitura. Também será feita a identificação de cães e gatos com microchips. O investimento total chegará a R$107 mil.

Para o cadastramento na castração gratuita de cães e gatos, as pessoas devem ter domicílio em Guaratuba e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os cadastros ocorrem na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Código de Defesa dos Animais

Trata-se de um compromisso público assumido pelo Prefeito Roberto Justus. Já nos primeiros dias do governo, a primeira-dama conversou com profissionais, protetores de animais e técnicos da prefeitura para a criação de um programa para proteção e controle de natalidade.

Poucos meses depois, em maio de 2017, o prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores três projetos de lei para instituir o Código de Defesa e Controle de Natalidade e Proteção dos Animais, regulamentar a reprodução, criação e venda de animais de estimação e para firmar convênio para castração.

Após ampla discussão e realização de audiências públicas que lotaram a Câmara, os projetos foram aprovados e sancionados pelo prefeito.

Em outubro de 2018, o prefeito assinou convênio com a Associação S.O.S Vira-Latas para castração de 500 animais. Ao mesmo tempo, foi iniciado o cadastramento de tutores interessados.