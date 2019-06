Polícia alerta para golpe com máquina de cartão em Guaratuba

O delegado da Polícia Civil em Guaratuba, Leandro Stabile, divulgou pelas redes sociais um alerta para um suspeito de praticar estelionatos na cidade.

O homem que aparece em imagens de câmeras de monitoramento estaria apresentando-se no comércio como representante comercial do Banco Bradesco e “solicita a realização da troca da máquina de cartões de crédito”, informa o delegado. O equipamento trocado, em vez de transferir o valor da compra para o cliente, seria transferido para uma conta do golpista. Uma empresa da Guaratuba teria caído no golpe.

“Caso seu estabelecimento seja objeto deste golpe, acione imediatamente a polícia”, diz o alerta. Confira as fotos.