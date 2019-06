Comitiva de Guaratuba defende pesca e busca recursos em Brasília

O prefeito Roberto Justus participou, nesta terça-feira (25), na Câmara dos Deputados em Brasília, de Audiência Pública sobre o Processo de Ordenamento da Pesca no Brasil, incluindo a Gestão das Espécies de Peixes Ameaçadas de Extinção.

O prefeito foi acompanhado dos secretários Cidalgo Chinasso (Pesca e Agricultura) e Paulo Pinna (Demandas da Área Rural). Também participam da comitiva de Guaratuba o presidente da Câmara de Vereadores, Claudio Nazário, e o líder do governo na Câmara, vereador Sérgio Braga.

Na audiência pública, Paulo Pinna criticou o excessivo número de leis, normas e portarias que dificultam a atividade dos pescadores e cobrou que o governo federal finalmente simplifique as regulamentações do setor. Também pediu a retomada do processo de criação de parques aquícolas em águas públicas para incentivar a maricultura, como alternativa à pesca extrativista praticada hoje.

O prefeito e a comitiva de Guaratuba também apoiam o movimento do setor pesqueiro do Paraná e de Santa Catarina contra a proibição de pesca de camarão no estado do Rio Grande do Sul a menos de 12 milhas da costa.

O prefeito e o secretário Chinasso vão apresentar ao secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Junior, uma série de pedidos. São projetos relacionados à piscicultura, à qualificação do pescador artesanal e para construção de estruturas e compras de equipamentos de apoio à pesca.

Saúde e Agricultura – O prefeito e a comitiva também receberam duas boas notícia da deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR), que assegurou R$ 200 mil de recursos da União para a saúde de Guaratuba e ainda anunciou que destinará recursos para a compra de um trator para o município.