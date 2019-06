Transporte da merenda escolar em Guaratuba tem nova van

A Prefeitura de Guaratuba adquiriu uma van 0 km para a distribuição da alimentação escolar do município. O veículo, da marca Renault, modelo Master 2018/2019, foi adquirida com recursos próprios no valor de R$ 165 mil.

Por dia, a Prefeitura de Guaratuba oferece 32,4 mil refeições aos 5,4 mil estudantes da rede municipal de ensino. São 10,8 mil refeições nas escolas (2 vezes ao dia) e 21,6 mil refeições nos Centros Municipais de Educação Infantil (4 vezes ao dia).

A van irá realizar a distribuição dos alimentos não perecíveis e dos alimentos “frescos” para as 17 escolas (urbanas e rurais) e 7 CMEIs. As frutas e verduras, que são entregues por produtores, após passarem por um controle rigoroso de qualidade e pesagem no depósito da merenda escolar, são separados e enviados semanalmente às escolas e CMEIs pela coordenação da merenda escolar.

Segundo a secretária Municipal da Educação, Cátia Regina Silvano, o novo veículo ao trazer armazenamento adequado aos gêneros alimentícios enquanto transportados ajudará a manter a qualidade dos alimentos.

Há uma variedade enorme de produtos na alimentação escolar como carnes, hortifrutigranjeiros, cereais, leite, massas, farinhas, doces, bolachas etc. A dieta alimentar dos alunos é também acompanhada pela equipe da Secretaria Municipal da Educação que conta com dois nutricionistas.