Confira resultado do Processo Seletivo Simplificado da Saúde em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba divulga o resultado do Processo Seletivo Simplificado para contratar 16 profissionais na área. As remunerações vão de R$ 998,00, acrescida de 20 % de adicional de insalubridade, a R$ 4.518,37, mais 20%.

As vagas são para psicólogo (2), enfermeiro (2), técnico em enfermagem (7), agente comunitário de saúde (3), cozinheiro hospitalar (1) e lavador e passador de roupas hospitalar (1).

O Processo Seletivo preencherá as vagas existentes e as que vierem a surgir, de forma temporária, por tempo determinado.

Clique e confira o Edital do Resultado no Jornal Oficial do Município nº 603, de 28/6/2019.