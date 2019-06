MP de Pontal do Paraná denuncia 26 pessoas por tráfico de drogas

A Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná ofereceu, nesta quinta-feira (27), denúncia criminal contra 26 pessoas investigadas pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munições de uso proibido e restrito e corrupção de menores.Ao todo, a denúncia soma 18 fatos criminosos.

A apuração faz parte das operações Suindara e Corpus Christi, deflagradas no dia 19 de junho contra o tráfico de drogas no litoral, com mandados de prisão e apreensão para serem cumpridos em Matinhos, Pontal do Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo e Telêmaco Borba.

Durante as investigações, conduzidas pela Promotoria de Justiça com apoio operacional do Centro de Inteligência da Polícia Militar, foram apreendidas oito armas de fogo, carregadores e munições, drogas (maconha, cocaína, crack e comprimidos de ecstasy). Até o momento, 25 pessoas tiveram suas prisões preventivas decretadas.

As operações Suindara e Corpus Christi somam-se a outras deflagradas pela Promotoria de Pontal nos últimos dois anos, com apoio das policias Civil e Militar, que resultaram na desarticulação de associações criminosas que atuavam com o tráfico no litoral do estado.