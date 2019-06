Prefeitura de Guaratuba incentiva diversificação e aumento da renda do produtor

A Prefeitura de Guaratuba incentiva a diversificação da produção agrícola como forma de melhorar a renda das comunidades rurais.

Na quinta-feira (27), moradores de diversas localidades assistiram palestras sobre cultivos alternativos no salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Riozinho. Foram convidados moradores do Riozinho, Descoberto, Nhundiaquara, São Joãozinho, Estaleiro, Empanturrado, Cedro, Rio do Saco, Garças e Pacas.

Centenas de famílias da região, que é cortada por rios que deságuam na baía de Guaratuba, têm o turismo de pesca e a produção de farinha de mandioca como principais atividades econômicas.

Em uma parceria entre as secretarias da Pesca e Agricultura e das demandas da Área Rural com o Instituto Emater, os moradores receberam orientações básicas sobre financiamento e outros cultivos.

O engenheiro agrônomo do escritório do Emater de Morretes Sebastião Bellettini, falou sobre o plantio de pupunha e palmeira real para produção do palmito. O técnico agrícola da Secretaria da Pesca e Agricultura, Dagoberto da Silva explanou sobre o cultivo do maracujá e o engenheiro agrônomo Paulo Barbosa, do escritório do Emater de Guaratuba, falou das hortaliças.

O gerente de Relacionamento da agência do Banco do Brasil de Guaratuba, Rui Alex Jablonski, apresentou aos produtores o Plano Safra 2019/2020 recém-lançado. Ele explicou o financiamento subsidiadas do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), como a linha para o custeio , que tem juros de 4,6 ao ano.

O prefeito Roberto Justus, o gerente regional do Emater no Litoral, Satoshi Osmar Nonaka, os secretários Cidalgo Chinasso (Pesca e Agricultura) e Paulo Pinna (Demandas da Área Rural), o vereador Paulo Araújo e o suplente de vereador Alaor do Cubatão compareceram e assistiram as palestras.

O vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão, Ronaldo Arnold Rocha, também esteve lá e conversou sobre a possibilidade de os produtores rurais das diversas localidades se unirem para dividir um box que, com apoio da Prefeitura e do Emater, estão reivindicando no Ceasa de Curitiba.

O prefeito também conversou com os oradores sobre outras ações do Município na região, como a reabertura da Escola Rural do Empanturrado, que ficou seis anos fechada e da melhoria na estrada da região. A Prefeitura já instalou manilhas e fez a limpeza de canais para melhorar a drenagem de drenagem e o serviço vai continuar. Roberto Justus também apresentou a engenheira agrônoma do Município, Maria Wanda de Alencar, nomeada neste mês de maio, que fez sua primeira visita à região e se colocou à disposição para o apoio técnico que for necessário.