Caminhão perde controle e bate em dois carros na BR-376, em Guaratuba

Um grave acidente, por volta das 14h desta tarde, interditou a BR 376, na altura do km 665, sentido Sul, pouco antes da Curva da Santa, no município de Guaratuba.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e informou que um caminhão munck com container vinha transitando na faixa da esquerda, perdeu o controle, e bateu em dois carros, um Astra e um Vectra, antes de tombar na faixa da direita.

Total de três vítimas graves e uma leve. No caminhão, além do motorista havia outras duas pessoas e esses passageiros se feriram gravemente. O motorista teve lesões leves.

No veículo Astra uma senhora se feriu gravemente. No Vectra não houve feridos. Todas as quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital São José de Joinville.

Apenas a faixa da esquerda liberada no local. Aproximadamente 3 quilômetros de fila.

Informação e fotos: PRF / Grupo Jornal de Guaratuba