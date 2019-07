Parte final da Ponte do Cubatão começa a ser montada

A segunda e última estrutura metálica da ponte sobre o rio Cubatão começou a ser montada na sexta-feira (28). Hoje e amanhã (segunda e terça) serão concluídas as soldagens e, em seguida, começa a ser instalado o piso (tabuleiro) de madeira.

As próximas etapas serão o enrocamento (colocação de pedras) para construção das cabeceiras e a sinalização do piso com tachões para a ponte ser liberada ao tráfico.

Após a conclusão da obra, será desmontada a antiga ponte de madeira e feito o repovoamento da mata ciliar nas duas margens do rio. Se o tempo não atrapalhar, a previsão é que a nova ponte fique pronta no final de julho.

A nova estrutura metálica tem cerca de 22 metros de comprimento, totalizando 67 metros de comprimento por 4 de largura da nova ponte. O piso de madeira é feito com tábuas de jatobá com 7cm de altura.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba