Aifu prossegue para garantir sossego no feriado

Dois veículos foram recolhidos e 11 pessoas assinaram termos circunstanciados na operação da Patrulha do Sossego em Guaratuba. Houve três autos de infração.

A atividade faz parte da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) e acontece também em Matinhos e Pontal do Paraná. Em Guaratuba, das 21h de sexta-feira (8) às 4h de sábado (9), foram atendidas 27 denúncias de perturbação de sossego feitas pelo telefone 190. Foram 102 pessoas abordadas e lavrados três autos de infração.

Das ocorrências de perturbação do sossego, a maioria do foi no Centro, duas no balneário Coroados e uma no Nereidas.

Houve duas situações de desacato, ambas com condutores de veículos que resistiram e desobedeceram a ordem de parar com o barulho.

As operações da Aifu de fiscalização do comércio e da Patrulha do Sossego, coordenadas pela Polícia Militar, também visam combater a criminalidade com a abordagem e identificação de pessoas.

