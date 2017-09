Jovem morre em dia de muitos acidentes nos acessos de Guaratuba

Andrei Vinícius de Paula Vitorino, de 23 anos, morreu ao bater de frente com sua moto em um veículo, na noite deste sábado (9), na PR-412, em Guaratuba.

O acidente aconteceu pouco antes das 19h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária, no balneário Coroados. Andrei pilotava uma moto Yamaha XTZ 250, com placas de Joinville (SC). O veículo era um Honda de cor Branca, placas BAN 6965, de Curitiba.

O motociclista morreu na hora. O trânsito na saída e entrada de Guaratuba ficou totalmente bloqueado até às 22h.

Dois acidentes na BR-376

Engavetamento – Um acidente com 12 veículos interditou a BR-376, em Tijucas do Sul, por volta das 14h deste sábado (9). Seis pessoas ficaram feridas: três delas com ferimentos moderados e outras três, com lesões graves.

Entre as causas presumíveis do engavetamento está o provável excesso de velocidade. O limite máximo sinalizado no quilômetro 659, local do acidente, é 80 km/h.

Segundo a concessionária Autopista Litoral Sul, o acidente envolveu dez carros e duas carretas. As vítimas com ferimentos graves foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Entre elas está uma criança de colo.

Carreta – Também no sábado, por volta das 13h, no quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo, na descida da Serra do Mar, e prensou um carro contra a mureta de concreto.

Sexta-feira na SC-417 – Na noite de sexta-feira (8), por volta das 20h, uma pessoa ficou gravemente ferida em acidente no trecho catarinense da mesma via contínua, na SC-417, em Garuva. De acordo com a, a colisão ocorreu por volta das 20 horas desta sexta-feira no km 11 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, um Corsa, que trafegava no sentido Garuva/Itapoá, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Uno. Onze pessoas se envolveram no acidente. Quatro delas tiveram ferimentos leves, uma sofreu ferimentos graves e as demais não tiveram lesões.

