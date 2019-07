Dois homens assaltam loja no Centro de Guaratuba

Dois homens armados roubaram a loja da Vivo, na av. 29 de Abril, no Centro de Guaratuba, na manhã desta quarta-feira (3). As informações são da Rádio Litorânea e do Jornal de Guaratuba.

De acordo com a emissora, o assalto aconteceu logo na abertura da loja, por volta das 9h45 aparelhos celulares foram roubados. “Segundo informações, dois assaltantes armados (um usando boné e outro com camiseta da própria operadora Vivo) invadiram o local e renderam os funcionários. 45 celulares foram levados. Ninguém se feriu.”

O Jornal de Guaratuba informou ao Correio do Litoral que um veículo VW Brasília usado na fuga foi abandonado logo em seguida e encontrado pela Polícia Militar perto dali, na rua Nossa Senhora de Lourdes, próximo ao Colégio Estadual 29 de Abril.