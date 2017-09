MP prossegue com qualificação de conselheiros de saúde

Conselheiros de saúde de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná prosseguem o curso de qualificação do Ministério Público do Paraná.

O Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde do Litoral do Paraná (Pró-Conselho) já teve dois módulos. O primeiro aconteceu em Morretes, no mês de julho. O segundo, no dia 1º de setembro, em Antonina. O próximo acontecerá ainda neste mês, em Pontal do Paraná.

Neste segundo encontro, foram abordados temas relacionados ao planejamento público na área de saúde (incluindo conferência de saúde, plano de saúde, relatórios de gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e programação anual de saúde, entre outros).

A reunião foi conduzida pelo procurador de Justiça Marco Antonio Teixeira e pela promotora de Justiça Andreia Cristina Bagatin, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do MPPR.

Além dos conselheiros, estiveram presentes o prefeito e os secretários de Saúde da cidade anfitriã e de Morretes e as promotoras de Justiça Mariana Andreola de Carvalho Silva (de Antonina) e Dalva Marin Medeiros (de Morretes).

A metodologia da capacitação permite ampla participação dos conselheiros, com questionamentos e livre apresentação dos problemas enfrentados em suas localidades, bem como o partilhamento de experiências, propostas de soluções e encaminhamentos.

