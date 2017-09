Câmara vai suspender pagamento de diárias

Compartilhe no Twitter

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaratuba ainda não havia sido notificada da decisão liminar da Justiça, mas o Correio apurou que vai suspender o pagamento de diárias com base na atual Resolução.

A juíza Giovanna de Sá Rechia expediu liminar solicitada pela 2ª Promotoria de Justiça em ação civil pública e determinou temporariamente a suspensão dos pagamento. A Promotoria quer a anulação da Resolução 135/2016 que atualizou os valores pagos em viagens de vereadores e servidores do Legislativo. A juíza ainda não julgou a ação.

A decisão liminar foi divulgada no meio da tarde pelo site do Ministério Público do Paraná, mas, até o final da tarde, a Câmara não havia sido notificada.

