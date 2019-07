Guaratubanos enfrenta Atlético Pontal neste domingo no Acir Braga

O time Guaratubanos joga neste domingo (7) em casa contra o Clube Atlético Pontal pela Copa Litoral. O jogo tem início às 14h30, no Estádio Municipal Acir Braga. No primeiro jogo da Copa, Guaratuba empatou com Matinhos, em 1 a 1 – o jogo foi no campo do Xiquinho, em Matinhos

Outros dois jogos da XX Copa Litoral Mário Roque de Futebol de Campo acontecem neste domingo, também às 14h30: Guaraqueçaba X Atalanta Hawks (Paranaguá), no Estádio Joaquim Rodrigues dos Santos, em Guaraqueçaba; e Cruzeiro (Morretes) X Portinho, no Campo do Operário, em Morretes.