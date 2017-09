Terminam amanhã as inscrições para o vestibular da UFPR

Termina às 23 horas da próxima quinta-feira, 14 de setembro, o prazo para inscrições para o vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da universidade, no qual também estão disponíveis todas as inscrições sobre o concurso, incluindo o Guia do Candidato.

O Setor Litoral, em Matinhos, oferece 340 vagas em 12 cursos. O Centro de Estudos do Mar (CEM-UFPR), em Pontal do Paraná, tem 160 vagas em cinco cursos.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetivado até as 23h59min do dia 15 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os candidatos que concorrerão às vagas e R$ 119,00 para os treineiros. Os candidatos que comprovarem não ter condição financeira de arcar com o valor podem pedir isenção do pagamento.

As provas da primeira fase do vestibular serão aplicadas no dia 29 de outubro. A segunda fase ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro – no dia 26, haverá a prova de Compreensão e Produção de Texto e no dia 27, a dos cursos com Provas Específicas e de Habilidade Específica.

