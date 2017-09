Ilha do Mel tem sua primeira parada LGBT

Acontece neste sábado (16) a primeira parada LGBT da Ilha do Mel. A partir das 12h do sábado (16) e com término no domingo (17).

O evento é organizado pela Pousada e Restaurante Aninha e conta com o apoio da APPAD LGBTI, de Curitiba, do Dom da Terra AfroLGBTI , Pousada Maresia, Thinker, entre outros apoiadores da causa LGBTI.

A primeira parada LGBT de um dos lugares mais paradisíacos do Paraná contará também com a presença da drag queen Tchaka – Rainha das Festas e artistas como o cantor e performista curitibano Siamese além de DJs convidados com muito pop, indie, dance, rock alternativo e playlists com temáticas LGBTI. Os shows começam às 18h do sábado.

No domingo, um desfile marítimo e o concurso da melhor transformista, que premiará a vencedora com três diárias para o ano novo na Pousada Aninha na Ilha, encerram o evento.

Mais informações e reservas nos telefones (41) 3426 8032/ (41) 99139 6179 / (41) 99148 6199 ou na página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/ events/234775813701529/

Sobre a APPAD

Criada em 2004, a APPAD (Associação Paranaense da Parada da Diversidade) é hoje uma das associações de referência no atendimento e defesa dos direitos das população de lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais e Intersexuais no Paraná. Organizadora da Parada da Diversidade, que neste ano terá sua 18ª edição, a associação sem fins lucrativos é mantida por voluntários e doadores e hoje realiza ações de promoção e defesa dos direitos humanos em diversas áreas: psico-social, cultural, comunicação e segurança pública para o enfretamento à LGBTIfobia, Racismo e o Machismo.

Em 2016 a Parada da Diversidade de Curitiba contou com mais de 40 mil participantes, que caminharam no Centro Cívico tendo à frente uma ala somente de pais e mães que estiveram presentes pelos direitos dos filhos LGBTI. Neste ano, a parada será realizada dia 5 de novembro, com saída da Praça 19 de dezembro, a Praça da Mulher Nua.

