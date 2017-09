Unespar tem curso de produção orgânica em Pontal do Paraná

O Projeto Holipar, coordenado pelo professor Adilson Anacleto, da Universidade Estadual do Paraná em parceria com o Programa Patronato de Pontal do Paraná, abre vagas para o curso gratuito de Produção de Alimentos e Flores Orgânicas. As vagas serão limitadas.

O curso ocorrerá no dia 29 de setembro, das 13h30 às 17h30 na sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Pontal do Paraná e será aberta a toda população.

A proposta do curso, que será ministrado pelas consultoras Luciane Franco formada em Administração na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e Ana Cabral em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), é fornecer orientações básicas sobre o cultivo de maneira orgânica além de incentivar a comercialização destes tipos de alimentos e flores na região.

Os interessados podem efetuar a inscrições pessoalmente na sede do Patronato de segunda a sexta das 9h às 17h.

Curso Produção de Alimentos e Flores Orgânicas

Local do Curso: Caps

Endereço: Tv. Particular Lorde Dorschiester (antigo Peti) – Jardim Canadá

Período: 29 de setembro

Horário: das 13h30 às 17h30

Informações: 41- 3423-3603.

