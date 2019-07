Secretaria da Pesca quer trazer cursos da Marinha para Guaratuba

Nas últimas duas semanas, cerca de 60 profissionais fizeram o curso especial de segurança de embarcações de passageiros, em Guaratuba.

O curso Esep é voltado a marinheiros e pescadores que já atuam no ramo (aquaviários), seja no ferryboat, seja em barcos de pesca ou turismo. É ministrado e certificado pela Marinha, através da Capitania dos Portos do Paraná. Geralmente é feito na sede da Capitania, que fica em Paranaguá.

Mas desta vez, a empresa concessionária da travessia pelo ferryboat, a F. Andreis, conseguiu que o curso fosse realizado em Guaratuba. A Secretaria Municipal da Pesca e Agricultura apoiou e cedeu o auditório da Prefeitura que fica no antigo Fórum,

De acordo com o secretário Cidalgo Chinasso, a intenção é estreitar o relacionamento com a Capitania e trazer mais cursos para serem feitos em Guaratuba, inclusive alguns do mais procurados como o de moço de convés e de marinheiros auxiliares.

A Secretaria Municipal também tem atuado na regularização da situação documental dos pescadores e de suas embarcações. A Secretaria da Pesca e Agricultura está em novo endereço, no Parque de Eventos (antiga Faspar), na rua Antônio Rocha. O telefone é 3472-8793.