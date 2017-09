Fiscais vão conferir coleta do lixo em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba colocou fiscais para conferir se a empresa Transresíduos está cumprindo com a coleta de lixo.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14), em nota assinada pelo secretário de Administração, Donato Focaccia: “Diante das recorrentes reclamações à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a prefeitura colocou durante essa semana fiscais acompanhando e verificando a rota da coleta. Até o final de semana um relatório acurado orientará a Administração na tomada de providências”.

No início do mês, a Prefeitura anunciou a revisão do contrato do lixo para economizar dinheiro. Houve a diminuição do número de rotas: em vez de quatro, passaram a operar apenas três caminhões.

A mudança entrou em vigor no dia 6, mas, segundo diversos moradores, não vem sendo cumprida pela empresa contratada. Veja a tabela.

Novo cronograma da coleta:

Diária

Bairros – Centro, Caieiras, Praia Central, Morro do Cristo e parte da Av. Visconde do Rio Branco.

Segunda, quarta e sexta-feira

Bairros – Mirim, Piçarras e parte do Carvoeiro, Prainha e Cabaraquara.

Parte do carvoeiro, Vila Esperança, Canela, parte da Cohapar.

Terça, quinta-feira e sábado

Bairros – Brejatuba, Figueira, Castel Novo, parte da Vila Esperança, Balneário Eliane e Estoril.

Vila Eliane, Nereidas I e II, Coroados, Barra do Sai, PR 412.

“Ressaltamos a importância da comunicação à Secretaria do Meio Ambiente, através do telefone 3472-8644, se a coleta não passar na sua rua nos dias programados”, salienta a Prefeitura.

Na mesma nota, Donato Focaccia informa que a revisão dos contratos também atingiu “a energia elétrica, serviços terceirizados e a locação de veículos”.

