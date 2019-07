Preso mais um suspeito do assalto ao banco em Matinhos

Um suspeito de participar do assaltos à agência da Caixa Econômica Federal em Matinhos foi preso nesta segunda-feira (8).

Também foram presos mais um homem e duas mulheres e apreendidos dois carros que teriam sido usados em um assalto em Quatro Barras. Na madrugada desta segunda-feira (8), assaltantes explodiram a entrada de uma agência e trocaram tiros com policiais na cidade da Região Metropolitana.

Um grande cerco foi montado na cidade e resultou em quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) presas por suspeita de envolvimento no roubo a uma agência bancária da cidade.

Os carros apreendidos foram modificados para realizar confrontos com a polícia. Um deles tinha uma placa de aço na traseira com furos para que os assaltantes pudessem trocar tiros com policiais.

“Para fuga, para sair com as armas e com o dinheiro, eles usam carros mais potentes, blindados. Esse aqui com uma chapa de aço na traseira para impedir a ação policial. Em princípio foram usados em Matinhos e Quatro Barras”, afirmou o major da Polícia Militar, Durval Tavares Júnior.

Fontes: G1 Paraná e PM do Paraná