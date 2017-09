Marinha alerta para ventos de até 60 km/h

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu alerta nesta sexta-feira (15) para a área costeira do Paraná, onde serão registrados ventos fortes de até 60 km/h com rajadas e baixa visibilidade com nevoeiros esparsos. Na área oceânica, também estão previstos ventos fortes entre 50 e 60 km/hora, com rajadas, ocasionando mar revolto.

O alerta da Marinha é válido até a próxima segunda-feira (18).

Orientações

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) alerta a todos os navegadores e condutores de embarcações menores, como as de pesca, para que evitem a navegação nestas áreas, em virtude das ondas e do vento.

A Capitania lembra sobre a importância de todos cumprirem as normas de segurança e possuírem todos os itens de salvatagem, como coletes salva-vidas, boias e sinalizadores, além de manterem equipamentos de comunicação em ordem e informarem sobre seus destinos e o percurso que farão antes de saírem com suas embarcações.

Simepar prevê tempo bom e calor

Apesar do aviso da Marinha, os meteorologistas do Instituto Simepar, prevem calor e sol entre nuvens neste final de semana no Litoral do Paraná.

