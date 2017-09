Guaratuba disputa 3 modalidades nos Jogos Abertos

Guaratuba vai disputar a fase final B dos Jogos Abertos do Paraná que vai até o dia 21, em União da Vitória.

Parte da delegação de 42 atletas embarcou nesta manhã desta sexta-feira (15). A partir de sábado, os guaratubanos disputarão os torneios de handebol, bolão e vôlei de praia.

O handebol masculino estreia no sábado, às 8 horas, contra Bom Sucesso, no ginásio daUniuv. Já o feminino faz sua estreia às 14 horas diante de Ponta Grossa. O vôlei de praia também estréia no sábado contra Londrina, no masculino, às 16 horas e volta a jogar às 19h30 com Carambeí. No feminino, estréia às 11 horas com Dois Vizinhos, mesmo adversário do masculino às 17 horas. Já o bolão feminino faz sua estréia, às 10h40, frente Bituruna,às 10 horas e volta a jogar às 20 horas com Foz do Jordão. Rodada acontece no Porto Vitória Esporte Clube.

A tradicional competição que entra em sua edição de número 60 vai receber cerca de 3 mil atletas de 116 municípios. Eles vão disputar as modalidades de basquete, bocha, bolão, futebol, futebol sete, futsal, handebol, handebol de areia, kickboxing, voleibol e vôlei de praia.

A abertura oficial será nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, com desfile das delegações no Ginásio da UNIUV (Centro Universitário de União da Vitória), com apresentações artísticas culturais.

Os Jogos Abertos do Paraná assentam-se nos princípios decorrentes da política do Governo do Paraná para o desenvolvimento do esporte e do lazer. São eles: da soberania, da autonomia, da democratização, da liberdade, do direito social, da diferenciação, da identidade nacional, da educação, da qualidade, da descentralização, da segurança e da eficiência.

Locais das disputas

Estádio Antiocho Pereira – Futebol

Ginásio de Esportes do SESI: Kickboxer

Ginásio do Colégio Santos Anjo0s: Voleibol feminino e basquete

Ginásio do Colégio São José: Basquete masculino

AABB: Voleibol masculino, futebol sete e vôlei de praia

Ferroviário Esporte Clube: Bocha

Baú Clube de Campo: Bocha e futebol sete

Porto Vitória Esporte Clube: Bolão

Estádio Álvaro Luiz Rondon: Futebol

Associação Pormade: Futebol sete

Associação 4º DER: Futebol setembro

Ginásio da UNIUV: Handebol e futsal

Ginásio Benetido Albino: Futsal

Ginásio Renato Otto: Handebol

Parque Linear: Handebol de areia e vôlei de praia

Módulo Esportivo de Porto União: Futebol

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo em parceria com o Escritório Regional do Esporte, com apoio do Município de União da Vitória.

