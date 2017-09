Porto de Paranaguá abre concurso público com 28 vagas

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa-PR), já tem inscrições abertas para concurso público com 28 vagas em funções de níveis médio e técnico. Os salários chegam a R$ 2.193,13.

Do total de vagas, há reserva de duas para candidatos negros e outras duas para pessoas com deficiência.

São 13 vagas para Agente Administrativo de Segurança, 13 para Técnico de Operação Aduaneira e Logística, uma para Assistente Administrativo e uma para Técnico de Segurança do Trabalho. Os salários das funções variam entre R$ 1.280,25 e R$ 2.193,13, somando ainda adicional de risco de 40%, plano de assistência à saúde e auxílio-alimentação – leia o edital.

As inscrições já estão abertas e vão até 15 de outubro, pelo site da Fafipa – http://concurso.fundacaofafipa.org.br/concurso.xhtml. As taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 70,00, com isenção prevista para candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico).

A aplicação das provas objetivas do certame está prevista para 19 de novembro, nos municípios de Curitiba e Paranaguá. Serão aplicadas questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais/Atualidades, Legislação Portuária e Conhecimentos Específicos. Para conseguir a aprovação nessa etapa, será necessária a obtenção pelo menos 50% de acertos sem zerar as questões de nenhuma área de conhecimento.

Outra etapa de avaliação será a prova prática, exclusiva para a função de Agente Administrativo de Segurança. Serão realizados teste de dinamometria, shuttle run e corrida de 2.400 metros. A aplicação acontecerá exclusivamente em Curitiba, com candidatos aprovados na prova escrita e que conseguirem a classificação em até 15 vezes o número de vagas previsto.

O certame terá validade por dois anos a partir de sua homologação de resultado, prazo que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

