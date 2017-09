Prefeitura de Guaratuba é arrombada por causa de caixa eletrônico

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A sede da prefeitura de Guaratuba foi arrombada na noite desta sexta-feira (15). O objetivo era roubar o dinheiro do caixa eletrônico do banco Bradesco.

A tentativa de roubo começou por volta das 21h10, informou ao Correio o secretário de Segurança Pública, Jacson Braga. Entraram pela janela lateral e removeram a central, disse o secretário. “Não levaram nada porque o alarme é monitorado e apresentou falta de comunicação na central”, afirmou.

Braga também informou que a equipe da secretaria chegou ao local às 21h20. “A equipe foi verificar a parte externa e possivelmente os ladrões se assustaram e fugiram”, conta. Segundo ele, eram cinco pessoas e permaneceram por 10 minutos no interior da prefeitura.

Gavetas foram mexidas e mesas reviradas em diversos departamentos que funcionam no prédio. Segundo fontes, não foi levado nenhum dinheiro ou documento.

A tampa do caixa eletrônico, que fica no hall de entrada, chegou a ser aberta com utilização de um pé-de-cabra, mas não conseguiram abrir o cofre.

O Correio errou ao informar anteriormente que o arrombamento aconteceu na madruga.

Comente esta notícia