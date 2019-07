Fotojornalista ensina técnicas de fotografia com celular na Ilha do Mel

O fotojornalista Eduardo Matysiak participa, em dois sábados (dias 13 e 20 de julho), na Ilha do Mel, da Oficina de Fotografia “Apurando e Revelando Olhares”.

Eduardo trabalha a fotografia como objeto de denúncia e notícia. Ele tem ampla experiência em coberturas de fatos e movimentos políticos em diferentes partes do Brasil e em flagrar imagens que resumem situações que precisam ser comunicadas e democratizadas à opinião pública. Seus registros costumam ser amplamente divulgados em veículos de imprensa de todo o país.

Na oficina da Ilha do Mel, Eduardo vai conduzir as conversas sobre como usar todos os recursos possíveis dos celulares para fazer imagens de qualidade que se assemelhem a fotos profissionais. Também vai ensinar técnicas de edição e aprimoramento de fotos com os smartphones por meio de aplicativos gratuitos e fáceis de operar.

A oficina acontece durante a Festa da Tainha da Ilha do Mel. Ela é dedicada a crianças e jovens de 10 a 14 anos. As inscrições podem ser feitas pelos interessados na Ilha, em Nova Brasília, com o professor Carlos Liegel.

O Curso todo é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação e faz parte da campanha Salve a Ilha do Mel (#SalveAIlhadoMel) contra a instalação de um Porto privado em Pontal do Paraná.