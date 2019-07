Governo lança Jogos de Aventura e Natureza no dia 23

Os Jogos de Aventura e Natureza acontecerá em cinco etapas e vão até dezembro, abrangendo três regiões e 26 municípios do Estado. O lançamento será no dia 23 de julho.

Os Jogos reunirão 29 modalidades: pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, stand up paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country e hand beach. A expectativa é a participação de 3 mil atletas por etapa, com 20 mil pessoas envolvidas.

“É um projeto inovador e arrojado, que coloca o esporte como uma das pontas de lança para o desenvolvimento do turismo do Paraná”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Os jogos vão evidenciar a riqueza natural do nosso estado, atrair atletas e visitantes e movimentar a economia”, afirma.

Os Jogos de Aventura e Natureza, diz Ratinho Junior, se incluem nas iniciativas do Governo do Estado para alcançar a meta de transformar o turismo em uma das principais matrizes econômicas do Estado. “O desenvolvimento deste setor é a forma mais barata de ampliar a geração de empregos. O Paraná nunca trabalhou o turismo de forma organizada e planejada, nunca usou seu potencial para fazer desse setor uma grande matriz econômica”, enfatiza.

Estreia será no Litoral

A abertura ocorre no Litoral, entre os dias 10 e 19 de agosto. Os Jogos se dividem em três categorias: competição, apresentação e participação. A de competição reúne modalidades cujas inscrições são feitas via federações esportivas, muitas delas com premiações em dinheiro – além de troféus e medalhas.

A comunidade local também poderá participar diretamente do evento, em clínicas disponibilizadas em diversas modalidades, a exemplo do stand up paddle, escalada, rugby, skate e slackline. Haverá ainda esportes de apresentações, caso do paraquedismo, balonismo, parapente e wakeboard.

Após a etapa de estreia, os Jogos migram para o outro lado do Paraná, a chamada Região dos Municípios Lindeiros, no Oeste. De 7 a 15 de setembro, será realizado nos municípios entre Guaíra e Entre Rios do Oeste. A terceira etapa, também no Oeste, será de 28 de setembro a 06 de outubro, na região entre Santa Helena e Foz do Iguaçu.

Depois disso, os Jogos voltam para o Litoral para a quarta fase, de 19 a 27 de outubro, fechando o cronograma em dezembro, em outra região, a Angra Doce, no Norte Pioneiro, de 23 de novembro a 1º de dezembro. “Queremos que conheçam o potencial e as belezas do Paraná. Que os atletas e seus parentes, depois de competir, possam voltar para passar férias”, afirma Tiago Campos.

Comunidade – A população local também poderá participar e até competir nos Jogos. Haverá eventos de cicloturismo, stand up paddle, slackline, entre outros, cujas inscrições serão feitas no momento do evento.

Cidades – Região Angra Doce: Siqueira Campos, Salto do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro e Jacarezinho; Região dos Municípios Lindeiros: Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São José das Plameiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa;

Litoral: Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Fonte: ANPr