Guaratuba perde todas nas estreias em União da Vitória

O primeiro dia de disputas de Guaratuba na fase final dos Jogos Abertos do Paraná Divisão B, em União da Vitória, não foi dos melhores. A equipe iniciou o sábado perdendo no handebol masculino para Bom Sucesso por 45 a 14.

No vôlei de praia feminino, também pela manhã, a dupla 1 perdeu por WO para Dois Vizinhos. No período da tarde, a dupla 2 perdeu para Dois Vizinhos novamente.

No masculino, os guaratubanos foram derrotados por Carambeí por 21 a 15. Com as derrotas, os times estão eliminados da competição.

Neste domingo acontece a estreia do bolão feminino de Guaratuba que jogará com Bituruna, a partir das 10h40. A partida será disputada no Porto Vitória Esporte Clube, em Porto Vitória.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo em parceria com o Escritório Regional do Esporte, com apoio do Município de União da Vitória.

Comente esta notícia