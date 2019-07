Ainda restam vagas para workshops do Festival de Inverno

O 29º Festival de Inverno da UFPR oferece vagas remanescentes para participar dos workshops até o dia 14 de julho (domingo).

Acesse a página e clique no link do workshop pretendido e preencher o formulário. A efetivação da inscrição se dará mediante a emissão e pagamento da GRU (conforme instruções abaixo) e envio de um e-mail com o comprovante de pagamento desta GRU para festivaldeinvernoufpr@gmail.com até dia 14 de julho (domingo) às 23h59.

Neste ano haverá taxa de inscrição nas seguintes categorias:

Profissionais e/ou público geral: R$30,00

Estudantes: R$10,00

Estudantes UFPR PROBEM e Cotas: ISENTOS

* Estudantes UFPR PROBEM e Cotas serão isentos desde que efetivem sua inscrição e enviem um e-mail para festivaldeinvernoufpr@gmail.com com nome, comprovante de vínculo PROBEM/Cotas, RG, CPF, telefone de contato e nome do workshop que está inscrito.

ALOJAMENTOS

Os inscritos nos workshop que necessitarem de alojamento para a permanência em Antonina durante o Festival, deverão enviar um e-mail com nome, RG, CPF, telefone de contato, declaração de vínculo com a UFPR e nome do workshop que está inscrito para o e-mail: festivaldeinvernoufpr@gmail.com.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição

CREDENCIAMENTO

O credenciamento para a participação nos workshops será feito no Theatro Municipal de Antonina, Rua Carlos Gomes da Costa, 266, no dia 18/07 (quinta), das 9h às 13h.