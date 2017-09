Parada na Ilha do Mel vira Ato Contra a Homofobia

A Associação Paranaense da Parada da Diversidade (APPAD) diz que a proibição da realização da 1º Parada da Diversidade da Ilha do Mel é um “possível ato de homofobia” e marca um protesto para este domingo (17).

Os organizadores convocam os interessados em “Ato Contra a Homofobia” durante o passeio marítimo que faria parte do evento.

O evento foi cancelado pelo juiz Guilherme Moraes Nieto, da 1º Vara Cível de Paranaguá, que atendeu pedido do Ministério Público do Paraná. Segundo o MP, a proprietária da Pousada Aninha e organizadora da Parada, Ana Cristina dos Santos, não possui alvará de funcionamento atualizado, nem autorização do Corpo do Bombeiros. Também informou que não tem a autorização necessária da Prefeitura de Paranaguá para realização de um evento em local público.

No decisão liminar, o juiz proíbe a realização do evento, mas diz que poderia ser realizado com a apresentação dos documentos e autorizações perante o Juízo.

Em nota divulgada à imprensa, a APPAD diz que o evento “terá nova data definida em breve”.

A Associação também divulga desabafo de Ana Cristina no Facebook:

“Decepção me define! Um mix de impotência e desolação! Hoje pela manhã (sexta-feira) tive a visita dos Bombeiros que vieram fazer vistoria. Nesta visita me falaram que havia irregularidades onde não me permitiram nem defesa. Por fim às 17 horas fomos interditados. O evento, a pousada e o restaurante, sem sequer ter tempo hábil de sanar os problemas apontados, mesmo resolvendo os problemas indicados, já era final de semana e mais nada poderia ser feito.”

“A APPAD LGBT e o Dom da Terra AfroLGBTI de Curitiba também manifestaram sua preocupação com a ação às vésperas da realização do evento e estão acompanhando a situação com as autoridades responsáveis para verificar o possível ato de homofobia”, informa a entidade.

“Siamese, um dos artistas que participariam do evento, já estava se dirigindo para a Ilha quando soube do ocorrido. Já a mestre de cerimônias da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a drag queen Tchaka, já estava no local e foi surpreendida com o cancelamento. Uma das irregularidades afirmadas pela fiscalização é a falta de alvará de funcionamento da Pousada e Restaurante. No entanto, o alvará existe e está em dia e regularizado”.

“A organizadora do evento lamenta o ocorrido e afirma que a Parada vai em data a ser definida. E ainda convida a todos para levarem sua alegria e suas bandeiras do arco-íris em um Ato Contra a Homofobia a ser realizado no domingo, durante o passeio marítimo.”

“Neste sábado pela manhã uma barqueira de Pontal do Paraná informou que autoridades policiais estão impedindo o embarque de pessoas para participarem do evento na Ilha. Estas informações ainda não foram confirmadas, mas a APPAD pede que quem tiver o embarque impedido por algum motivo, entre em contato pelo telefone 41-30445151, faça a denúncia de crime de preconceito no Disque 100 e registre um boletim de ocorrência na delegacia de Pontal do Paraná.”

