Litoral terá Força Tarefa de Resposta a Desastres

O 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros está formando, em Guaratuba e Paranaguá, a 1ª Equipe de Força Tarefa de Resposta a Desastres.

De 11 a 15 de setembro, 14 bombeiros de todos os subgrupamentos do Litoral participaram do curso de qualificação nas duas cidades.

O treinamento é composto por aulas teórico-práticas, abrangendo muitas atividades em meio a escombros que mimetizam ambientes de desmoronamento (estruturas colapsadas).

O conhecimento repassado em sala de aula foi embasado nas doutrinas mundiais para atendimento de desastres. No campo, os alunos tiveram que práticas exaustivas e até mesmo um exercício simulado que exigiu mais de oito horas seguidas de trabalho pesado madrugada adentro.

A última etapa de treinamento consistirá de capacitação em técnicas de remo e será realizada na próxima semana.

Após o fim da preparação, o grupo formado permanecerá em regime de sobreaviso, cumprindo seus afazeres normais na corporação, porém disponíveis para eventuais acionamentos em qualquer área do litoral, do estado e até fora do Paraná e do Brasil, sob designação do Comando do Corpo de Bombeiros.

