Alunos de Filosofia terão aula na Câmara de Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Zilda Arns terão nesta semana uma aula sobre o Legislativo na Câmara de Vereadores de Guaratuba.

Eles virão acompanhados do professor de Filosofia Vanderlei Luiz, que vem tratando o assunto em sala de aula. Serão abordados assuntos como o processo eleitoral, o Regimento Interno da Câmara, projetos, participação popular e o funcionamento administrativo.

A aula será nesta quinta-feira (21), das 9h às 11h. Os estudantes do ensino médio ocuparão o dia destinado à Escola do Legislativo, projeto inciado em 2017 para atender alunos do ensino fundamental da rede pública municipal e estadual.

Todas as escolas municipais já participaram com alunos do 5º ano. Em setembro, começaram a vir os alunos da rede estadual, começando pela Escola Estadual Lea Germano Monteiro e prosseguindo com o Colégio Joaquim Mafra, Escola Anibal Khury e Gratulino de Freitas.

Nesta segunda-feira (18), visitaram a Câmara alunos do 6º ano do Colégio Monteiro Lobato, instituição particular, acompanhados pela professora Elisangela Octaviano.

Comente esta notícia