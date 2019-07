Aulas grátis de fotografia e consciência ambiental na Ilha do Mel

Em dois sábados, dias 13 e 20 de julho, o Observatório de Justiça e Conservação vai promover uma oficina de fotografia para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos durante a Festa da Tainha da Ilha do Mel.

A intenção é sensibilizar o público participante para as belezas naturais e culturais singulares da região e do litoral do Paraná, além de estimular e apurar o senso crítico para as ameaças vividas por esses locais.

A oficina vai ensinar técnicas de fotografia com câmeras digitais e celulares, edição de imagens no celular e técnicas para qualificar o uso das mídias sociais, com foco no Instagram.

Ela vai ser ministrada pelo Observatório em parceria com Carolina Corção, do projeto Revelando Olhares, com os fotógrafos Eduardo Matysiak e Bruno Santos e a especialista em mídias sociais, Mikie Okumura.

Para embasar e qualificar ainda mais a experiência, Robin Hilbert Loose, da Associação MarBrasil e Leticia Sene, do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, também vão conduzir conversas com os jovens sobre território, patrimônio natural e riquezas marinhas da região.

A oportunidade é gratuita e as inscrições podem ser feitas na Ilha, diretamente com o professor Carlos Liegel, em Nova Brasília.