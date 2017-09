Guaratuba vence no handebol e bolão

Uma vitória para o handebol masculino de Guaratuba na fase final dos Jogos Abertos do Paraná em União da Vitória pela divisão B. Nesta segunda-feira, o time guaratubano venceu Colorado por 27 a 26. Mesmo com a vitória o time não avança na competição.

Já o time feminino foi derrotado pela equipe de Alto Paraná por 45 a 21.

No bolão feminino que perdeu na estreia para Bituruna, venceu Foz do Jordão nesta segunda-feira (19) pelo placar de 1.313 a 1.136.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo em parceria com o Escritório Regional do Esporte, com apoio do Município de União da Vitória.

Comente esta notícia