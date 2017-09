Oscips criam programa de transparência para prefeituras do Litoral

Será lançado, nesta quarta-feira (20), no Teatro Municipal Rachel Costa, em Paranaguá, o Programa Litoral Transparente, criado por Oscips e que tem apoio da empresa Techint.

O projeto foi desenvolvido pela Escola de Políticas Públicas (EPP) e pelo Instituto Ethos e, segundo os organizadores tem parceria com as prefeituras e com a Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral do Paraná). O lançamento acontece durante o I Fórum Intermunicipal de Governo Aberto.

De acordo com os organizadores, o programa Litoral Transparente “visa o fortalecimento do controle interno, possibilitando a melhoria dos processos, economia de recursos públicos e empoderamento dos agentes públicos, além de colaborar para o aumento da transparência, melhorando a produção das informações do poder público e fortalecendo a relação com a sociedade civil”.

Durante um ano, gestores e servidores dos municípios que aderirem ao programa passarão por formações baseadas em trabalho por projetos, laboratórios, orientações e intercâmbios. As prefeituras serão analisados quanto à transparência ativa, conforme a metodologia dos indicadores Cidade Transparente. Dentro do programa a sociedade civil também passará por uma formação sobre as temáticas do projeto e para acompanhar o trabalho realizado pelas prefeituras.

De acordo com os organizadores, o programa não tem custos para as prefeituras.

Sobre a Escola de Políticas Públicas

A Escola de Políticas Públicas é o braço educacional da Agenda Pública, uma organização sem fins lucrativos. Desenvolve soluções educacionais voltadas para melhoria da gestão pública. Os programas de formação – presenciais, semipresenciais e a distância – são flexíveis e partem da prática da administração pública.

Para saber mais: www.epp.org.br

Sobre o Instituto Ethos

O Instituto Ethos é uma Oscip, criada em 1998, que tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.

Para saber mais: www.ethos.org.br

