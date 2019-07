Audiência pública discute regularização de imóveis no bairro Mirim

A empresa Henrique Imóvel Legal realiza uma audiência pública para discutir o projeto de regularização fundiária.

De acordo com a empresa, a audiência será realizada na forma de exposições e manifestações verbais e escritas por convidados e participantes, exclusivamente para a etapa de demarcação urbanística do Mirim.

A reunião está marcada para a manhã do dia 21, um domingo, a partir das 9h, na Capela São José Operário, no bairro Piçarras. A empresa Henrique Imóvel Legal já realiza a regularização fundiária também nos bairros Piçarras e Carvoeiro. A audiência pública do dia 21 é apenas para tratar dos imóveis do Mirim