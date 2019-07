Morro dos Perdidos, em Guaratuba, é cenário de competição internacional

Neste final de semana (12 e 13) aconteceu a Ultramaratona dos Perdidos que teve a largada no Sítio Morro dos Perdidos, Guaratuba. Segundo os organizadores, participaram do evento atletas de nove países, dentre eles, seis seleções: Brasil, Chile, Peru, Paraguai, Colômbia e Venezuela.

O Brasil conquistou quase todas as medalhas nas categorias Sky e Ultra, superando as cinco equipes nacionais oficiais no primeiro Campeonato Continental da Skyrunning da América do Sul que foi realizado durante a sua 8ª edição da Ultramaratona dos Perdidos SkyMarathon. O evento é da International Skyrunning Federation (ISF) e organizado pela TRC Brasil e ISF Brasil.

As provas também compõem a Série Nacional denominado Skyrunner National Series Brazil, pontuando para o Ranking Mundial de Sky e definem a Seleção Brasileira para o Mundial Sky de 2020.

É a primeira prova do Brasil e da América do Sul a fazer parte das provas da ISF, com uma das provas de “trail running” mais técnicas do mundo, com terrenos e altimetrias pesados, além das serras do litoral proporcionar um ambiente instável e com trilhas fantásticas no território de Guaratuba e que também adentram Tijucas do Sul e São José dos Pinhais (80 km).

Os percursos vão de 13 km de distância, com 744 metros de ascensão, até 80 km com 4.100m de ascensão (Continental Skyrunning Champs Ultra). Outros percursos são de 25 km, 1.570m de ascensão (Skyrace) e 45 km com 2.900m de ascensão (Continental Skyrunning Champs SKY).

A Prefeitura de Guaratuba, através da Secretária Municipal das Demandas da Área Rural, apoiou o evento auxiliando na recuperação da estrada (trilha) para ultramaratona.

Resultados da Ultramaratona

Ultra – Ultramaratona dos Perdidos 80K

Masculino

Ouro – Cleverson del Secchi (BRA) – 10h09\’59 ”

Prata – Wellington Noronha (BRA) – 10h24\’42”

Bronze – Luis Scollo (PER) – 10h59\’37 ”

Feminino

Ouro – Maria Zanetti (BRA) – 12h46\’54 ”de

Prata – Elizabete Prado (BRA) – 13h18\’08”

Bronze – Claudia Nogueira (BRA) – 13h47\’45 ”

Sky – Ultramaratona dos Perdidos 45K

Masculino

Ouro – Rogerio Silvestrin (BRA) – 4h49\’49 ”

Prateado – Chico Santos (BRA) – 5h12\’12”

Bronze – José Virginio (BRA) – 5h29\’57 ”

Feminino

Ouro – Leticia Saltori (BRA) – 6h09\’30”

Prata – Marylin Jurado (PER) – 6h18\’17”

Bronze – Jasieli Rosa (BRA) – 6h28\’49”

O evento foi notícia fora do Brasil. Confira a matéria da International Skyrunning Federation:

*Skyrunning é um esporte radical de corrida de montanha acima de 2.000 metros