Litoral tem redução nos casos de dengue

O Governo do Paraná alerta que, mesmo com temperaturas mais baixas, os casos de dengue no Paraná continuam aumentando no Estado. O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde totaliza 20.496 casos da doença confirmados. Na semana anterior eram 18.779. O informe também contabiliza mais uma morte, totalizando 22 óbitos por dengue no Estado.

No Litoral houve grande redução em virtude dos números de Paranaguá. Em uma semana, passou de 48 para 33 casos confirmados o houve redução de 48 para 33. Isso porque o boletim reflete a situação do último ano. O atual, mostra as notificações, descartes e confirmações entre 29/07/2018 e 13/07/2019.

A cidade mais afetada do Litoral, Matinhos, teve uma caso a mais, passando para 139 confirmações. Mas a chefe da Vigilância em Saúde do Município, Eduarda Cristina Poletto Gonçalves, explica que os resultados divulgados são os confirmados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e mostram a situação de diversas semanas anteriores. Segundo informou, nas últimas semanas diminuíram as notificações.

Nas demais cidades, a situação não mudou: Guaratuba continua com 15 casos, Guaraqueçaba, 2; Antonina, 1; Pontal do Paraná, 1; e Morretes, nenhum.

Chikungunya e Zika – Além da dengue, o boletim também apresenta nesta semana um novo caso de chikungunya no Paraná, em Sarandi, no Noroeste. São 22 casos confirmados e 636 notificados. O boletim registra também cinco casos confirmados do zika vírus e 310 notificados.