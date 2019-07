PM prende suspeitos de matarem carroceiro decapitado em Guaratuba

Audiência Pública

A empresa HENRIQUE IMÓVEL LEGAL, por meio de seu Diretor Jurídico, CONVIDA a comunidade em geral para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de discutir o projeto de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA que está sendo desenvolvido nos Bairros Mirim, Piçarras e Carvoeiro, a ser realizada no dia 21/07/2019, a partir das 9:00horas, na CAPELA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, no Bairro Piçarras, na Rua DAMIÃO BOTELHO DE SOUZA, Nº 642 – Município de Guaratuba/PR.

A audiência será realizada na forma de exposições e manifestações verbais e escritas por convidados e participantes, exclusivamente para a etapa de demarcação urbanística do BAIRRO MIRIM.

Guaratuba/PR, 01 de julho de 2019.

HENRIQUE IMÓVEL LEGAL