Festival de Inverno começa hoje – confira programação

Começa hoje, quinta (18), e vai até o domingo (21), o 29º Festival de Inverno de Antonina terá apresentações artísticas, workshops e atividades paralelas, que incluem biblioteca, recreação para crianças e espetáculos de teatro.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público, com exceção dos workshops, cujas inscrições neste ano previram taxas para alguns participantes.

Segundo a organização, o tema do festival (“conexões”) remete ao esforço para manter o tradicional evento no calendário dos eventos da UFPR no segundo semestre. O trabalho integrou a comunidade acadêmica da UFPR, a população de Antonina e a classe artística paranaense, que vê no festival um espaço que garante democratização dos resultados de meses e anos de pesquisa e experimentação.

Destaques

Entre os destaques da programação estão os shows que ocorrerão nas noites de quinta a domingo com as bandas Astronauta Kamikaze, Estamos em Groove, Salve Rellem, Filarmônica Orquestra Show e Bananeira Brass Band; e os cantores Jay Ferreira e Du Gomide. Também estão agendadas apresentações dos grupos artísticos da UFPR.

As apresentações artísticas ocorrerão na Igreja São Benedito e na sede da Ademadan. Os ingressos precisam ser retirados com antecedência no Theatro Municipal.

Já a recreação para crianças, uma das atividades paralelas mais concorridas do festival, será oferecida na Praça Coronel Macedo, das 14 às 17 horas.

Apresentações artísticas (veja aqui)

Atividades paralelas (acesso aqui)

29º Festival de Inverno

Data: 18 a 21/7

Local: Antonina. As apresentações artísticas ocorrerão na Igreja São Benedito (R. Carlos Gomes da Costa, 258) e na sede da Ademadan (Praça Coronel Macedo, 316). Consulte a programação para saber os locais dos workshops e das atividades paralelas.