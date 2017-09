Coral da Escola Juraci celebra início da Primavera em Guaratuba

Alunos da Escola Escola Municipal Prof.ª Juraci Luiza Pereira Corrêa fizeram, nesta terça-feira (19), uma celebração pelo início da Primavera.

A estação começa a 1h24 desta quinta (21), quando ocorre o equinócio, o momento em que o sol incide com maior intensidade na região equatorial da Terra, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração (12 horas cada).

O evento, realizado na frente da Secretaria da Cultura e do Turismo, contou com o coral formado por alunos da escola, que tem a direção musical da maestrina Núbia Dorighello. Foram cantadas musicas que falaram de Guaratuba e da natureza. Duas músicas apresentadas são da autoria da professora aposentada e mãe da maestrina Núbia, Nair Martins Dorighello, de 83 anos. Nair estava presente na apresentação, emocionada ela agradeceu e parabenizou as crianças. A estudante Yasmin de Paula Castro Vieira, matriculada no 5º ano, declamou a poesia Primavera.

Após as apresentações musicais, os estudantes fizeram o plantio de mudas de flores na Praça dos Namorados.

Com informações e fotos da Prefeitura de Guaratuba

