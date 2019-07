Polícia Militar do Litoral tem novo comandante

O major Josemar Rogério Biscaia assumiu, nesta sexta-feira (19), o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar. Ele substitui o tenente-coronel Marcos Rodrigues, que passa para a Reserva Remunerada da PM.

O 9º BPM tem sede em Paranaguá e abrangência sobre todo o Litoral. É dividido em 4 companhias: 1ª Cia, Paranaguá; 2ª Cia, Matinhos e Pontal do Paraná; 3ª Cia, Guaratuba; e 4ª Cia, Morretes. A mais recente é a de Guaratuba, instalada em setembro de 2018.

A solenidade de passagem do comando foi no Sesc Caiobá, em Matinhos. Participaram os prefeitos Ruy Hauer (Matinhos), Roberto Justus (Guaratuba) e Marcos Fioravante (Pontal do Paraná) e o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Valterlei Mattos de Souza.

Perfil – Major Biscaia concluiu o Curso de Formação de Oficiais da PMPR em 1991. Atuou em várias unidades, 1º Batalhão de Polícia Militar em Ponta Grossa, Centro de Educação Física e Desportos da PMPR e Quartel do Comando Geral da PMPR. Atualmente se encontrava servindo junto à 6º seção do Estado Maior da PMPR, na função de chefe e teve sua indicação ao posto de tenente-coronel em 21 de abril de 2019.