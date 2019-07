Baleia jubarte é avistada perto da Ilha do Mel

Uma baleia foi avistada, na manhã deste sábado, 20, no Canal da Galheta, entrada da baía de Paranaguá, perto da ilha do Mel.

Uma equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação, do Centro de Estudos do Mar (CEM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi até o local, entre a Ilha do Mel e Pontal do Sul. Os técnicos constataram que trata-se de uma baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) juvenil, com tamanho aproximado a de um adulto, com cerca de 8 metros.

“Esta espécie tem hábitos migratórios e anualmente vem de regiões frias como a Antártica, onde se alimentam, para reproduzir em águas quentes do litoral brasileiro”, explica a equipe. “Ocorrências como esta foram registradas durante os últimos anos de monitoramento no Paraná, mas esta é a primeira vez que o animal é avistado em área interna da baía”.

“O animal está bem ativo e expondo com frequência as nadadeiras peitorais, as quais são longas e características da espécie. Também avistamos o animal expondo a cabeça e fazendo saltos. Todos estes comportamentos são possíveis de serem avistados quando o animal não é molestado.

Segundo a portaria n° 24 de 08 de fevereiro de 2002, “Art. 2° – É vedado a embarcações que operem em águas jurisdicionais brasileiras: aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos da Ordem Mysticeti; cachalote Physeter macrocephalus, e orca Orcinus orca) com motor engrenado a menos de cem metros de distância do animal mais próximo, devendo o motor ser obrigatoriamente mantido em neutro, quando se tratar de baleia jubarte Megaptera novaeangliae, e desligado ou mantido em neutro, para as demais espécies.

Caso você aviste uma baleia, tartaruga, golfinho ou ave marinha morta ou debilitada, entre em contato com a nossa equipe do Projeto de Monitoramento das Praias pelo telefone: 0800 642 3341.