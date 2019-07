PM diz que droga apreendida em Guaratuba vale R$ 3 bilhões

As 3,3 toneladas de cocaína apreendidas em Guaratuba renderiam R$ 3 bilhões, calcula a Polícia Militar. “A carga, que tinha como destino a Europa, foi interceptada a partir de uma denúncia anônima”, informou a PM.

Segundo o subcomandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), major Durval Tavares Júnior, a denúncia dava conta de que havia uma movimentação estranha de pessoas em uma marina particular na cidade nos últimos dias. “Por volta das 15h30 deste sábado, as equipes do BOPE fizeram a abordagem derradeira e encontraram 3.362,500 quilos [mais de 3,3 toneladas] de cocaína, os dois barcos e os dois veículos. Essa é a maior apreensão de cocaína na história do estado e da Polícia Militar do Paraná”, contou o major.

“As drogas estavam acondicionadas em tabletes que pesam de um a dois quilos e estavam em malas de viagem, no forro do imóvel, prontas para envio”, explicou o major Tavares. O oficial destaca que os policiais militares descobriram a engenhosidade dos traficantes para despistar a fiscalização e despachar as drogas para a Europa.

“Os envolvidos informaram que a droga seria mandada em navios cargueiros, e que eles utilizavam os barcos infláveis [apreendidos] para fazer o transporte até alto mar e colocar os entorpecentes nos navios”, descreveu o Subcomandante da unidade. Também foi solicitado o apoio da Companhia de Operações com Cães (COC) do Bope (Flecha e Odin) para fazer uma varredura e verificar se não tinha mais drogas no local.

A ação, que culminou na apreensão da droga, é um desdobramento do trabalho do Bope no Litoral desde segunda-feira (15) buscando informações e o paradeiro dos autores do roubo a um banco de Morretes e de Matinhos. “Após recebermos a denúncia anônima, constatamos que o local havia sido alugado há poucos dias, antes do roubo à agência de Matinhos. A partir disso, os policiais do batalhão diligenciaram e confirmaram a movimentação anormal do local”, disse o tenente Eduardo Kendi Fujioka Gritten, que participou da ação de apreensão.

“As equipes perceberam que, na maioria das vezes, durante a noite, pessoas saíam da Baía de Guaratuba em direção ao alto mar e depois de um tempo retornavam para o local, porém sem material de pesca ou pescados, nem na ida e nem na volta, o que chamou a atenção. Ontem, por volta das 15h30, os policiais militares flagraram o momento em que um homem deixou uma bolsa cair no chão, a qual revelou seu conteúdo: tabletes de droga, o que motivou a abordagem”, continuou o tenente Kendi.

Ainda segundo o major Tavares, pelo tamanho das embarcações, estima-se que cada uma poderia transportar até uma tonelada de drogas. Investigações deverão ser feitas agora para descobrir o envolvimento de mais pessoas com o esquema. “Como se trata de tráfico internacional, a Polícia Federal foi acionada e deverá continuar as investigações, do material, que segundo ela poderia render aproximadamente R$ 3 bilhões”, disse o major.

O tenente Kendi também afirmou que as drogas seriam vendidas na Europa pelo triplo do valor comercializado no Brasil, e proporcionariam um lucro bilhonário ao grupo criminoso. “A apreensão causou um grande prejuízo para esses traficantes, e este é o nosso objetivo, inclusive um deles já era alvo de investigações de tráfico internacional de drogas”, disse.

Além da cocaína foram apreendidos, dois barcos infláveis, dois veículos (uma Ford/Ranger e um GM/Prisma), R$ 15 mil em notas de R$ 100,00, dois binóculos para visão noturna e cinco aparelhos celulares. A droga foi trazida, sob escolta policial, para a sede da Polícia Federal em Curitiba.