Confira os times classificados na Copa Litoral

A 20ª Copa Litoral Prefeito Mário Roque de Futebol de Campo teve uma rodada no final que definiu as oito equipes que disputam a próxima fase.

O Guaratubanos conseguiu classificar, em segundo no Grupo A e em oitavo no geral, ao vencer, no sábado (20), o Juventude de Pontal do Paraná. O jogo foi em Pontal, no balneário Shangri-lá, e o placar foi 3×1.

O próximo jogo do Guaratubanos será contra a seleção de Guaraqueçaba, no dia 4 de agosto, às 14h30, no estádio municipal Acir Braga, em Guaratuba.

Os últimos resultados:

Seleção de Matinhos 1 X 2 Clube Atlético Pontal

Juventude FC 1 X 3 Guaratubanos

Seleção de Guaraqueçaba 8 X 0 Encantadas FC

SC Atlanta Hawks 4 X 2 Spartacus FC

Classificados para as quartas de final

