Litoral tem nova redução dos casos de dengue

Pela segunda semana consecutiva, o Litoral do Paraná tem redução dos casos conformados de dengue. Dessa vez, o resultado tem grande influência dos números de Matinhos, que caiu de 139 para 124 no novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda-feira (23).

O boletim da Sesa revela os casos notificados pelos municípios e confirmados ou descartados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), no período entre 29/07/2018 a 20/07/2019.

Matinhos ainda vive uma epidemia, com praticamente 359 casos por 100.000 habitantes, acima, portanto, do patamar de 300, mas já começa a mostrar a redução apontada há duas semanas pela chefe da Vigilância em Saúde do Município, Eduarda Cristina Poletto Gonçalves.

Ela informava que o número de notificações vinha diminuindo há semanas, mas que os caos confirmados pelo Lacen ainda não revelam por causa da demora dos exames. Do total de casos confirmados, 117 são de contágio dentro do município (autóctones) e 7 fora (importados)

Também houve mudança em outros três municípios da 1ª Regional de Saúde, que abrange todo o Litoral. Em Paranaguá, variou de 48 casos no boletim de duas semanas atrás, para 33 casos, na semana passada, e agora para 37 – 34 autóctones e 3 importados. Em Guaratuba eram 15 nas duas semanas e agra são 11 – todos autóctones. Em Guaraqueçaba, passou de 2 para 1.

Não houve mudança em Antonina (1), Pontal do Paraná (1) e Morretes (0).

Número de municípios com epidemia subiu de 89 para 91

Em todo o Paraná, o último boletim da dengue confirma uma morte em Medianeira (Oeste), ocorrida em abril, mas estava ainda sob investigação. O informativo aponta 895 novos casos confirmados. O número diminuiu em relação aos divulgados nos últimos dois meses. Neste período todos os boletins registraram semanalmente mais de mil casos novos de dengue.

O Paraná totaliza 21.391 casos de dengue confirmados. São dados contabilizados a partir da primeira semana de agosto de 2018.

As 22 Regionais Estaduais de Saúde apresentam casos autóctones de dengue, o que significa que as pessoas contraíram a doença na cidade de residência. Hoje são 91 municípios considerados em epidemia da doença. Na semana anterior eram 89 municípios; entraram para esta relação as cidades de Itaguajé, na região Noroeste, e Assaí, no Norte.

A incidência no Estado é de 187,28 casos por 100 mil habitantes, considerada situação de Alerta de Epidemia pelo Ministério de Saúde (100 a 299,99 casos/100 mil habitantes).